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08.11.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER

Uykusuzluk öldürüyor

Modern dünyanın en büyük sorunlarından biri olan uykusuzluk, insan sağlığında ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. 500 bin kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma uykusuzluğun kalp krizi ve inme riskini 5’te 1 oranında artırdığını ortaya koydu.

Uykusuzluk öldürüyor

 

Kalp krizi ve inme...

Uykusuzluk, şehirleşme ve teknolojinin gelişimiyle birlikte dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Son yıllarda yapılan sayısız araştırmayla insanoğlunun 70 yıl önçesine göre günde 2 saat daha geç ve kalitesiz uyuduğu belirlenmişti. Modern dünyanın önemi sorunlarından biri olan uykusuzluk ile ilgili Pekin Üniversitesi’nde yapılan yeni araştırma, uykusuzluğun insanlar için ölümcül sonuçları olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kalp rahatsızlığı yaşamayan, yaş ortalaması 51 olan 500 bin kişiyi inceleyen bilim insanları, uykusuzluğun kalp krizi ve inme riskini 5’te 1 oranında artırdığını belirledi.

10 yıl takip ettiler

500 bin kişiyi 10 yıl boyunca inceleyen bilim insanları, yetişkinlerin neredeyse 3’te 1’inin uykusunu yeterince alamadığını tespit etti. bunun da bağışıklık sistemi başta olmak üzere insan sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirleyen bilim insanları, uykusuzluk yaşayan katılımcıların araştırma süresince 130 bin kalp krizi ve inme yaşadığını tespit etti. Pekin Üniversitesi’nden Dr. Liming Li, “Davranış terapileriyle uyumakta güçlük çeken insanları hedefleyebilirsek, inme, kalp krizi ve diğer hastalık vakalarının sayısını azaltabiliriz” dedi.

Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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