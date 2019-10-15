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15.10.2019 - 08:44 |

Uyuşturucu kullanan oğlunun değişimini gözler önüne serdi

Missouri'de yaşayan kadın, oğlunun uyuşturucu kullandıktan önceki ve sonraki fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak farkındalık yarattı.

Uyuşturucu kullanan oğlunun değişimini gözler önüne serdi

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan Jennifer Salfen-Tracy, uyuşturucu bağımlısı olan oğlunun çekilmiş iki farkı fotoğraflarını Facebook’ta yayınladı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımında, bağımlı oğlu Cody Bishop’ın sadece 7 ay arayla çekilmiş olduğu ifade edilen 2 farklı fotoğrafı yer aldı.

Fotoğrafların ilkinde Cody'nin gayet sağlıklı ve güçlü bir erkek görünümünde olduğu fark edilirken, ikinci fotoğrafta ise uyuşturucu bağımlılığının genç adamı nasıl değiştirdiği, Bishop’ın hızlı bir şekilde zayıflamış ve cildi yaralarla kaplanmış olduğu görülüyor.

Salfen-Tracy, “Cody’den birkaç haftadır haber alamıyorum. Kendisini seven ve ona ihtiyaç duyan ailesi ve çocukları olan bir kişinin hayatta neden böyle bir yolu seçtiğini anlamak zor” ifadelerini paylaştı.

Jennifer Salfen-Tracy, sosyal medya kullanıcılarına seslenerek uyuşturucu sorunun çözülmesi için herkesi birleşmeye çağırdı.

Uyuşturucu kullanan oğlunun değişimini gözler önüne serdi

 

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