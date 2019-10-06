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06.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Uzayda ilk kadın yürüyüşü başlıyor

NASA astronotları Christina Koch ve Jessica Meir, uzayda sadece kadınların yer alacağı ilk yürüyüş için çalışmalara tekrar başladı.

Uzayda ilk kadın yürüyüşü başlıyor

6 ay önce gerçekleşmesi planlanan yürüyüş, kadınların uzay giysilerinde beden sorunu yaşamaları nedeniyle iptal edilmişti. NASA tarafından yapılan açıklamada iki kadının Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştığı ve ay sonunda sadece kadınların yer alacağı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirecekleri bildirildi.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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