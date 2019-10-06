Uzayda ilk kadın yürüyüşü başlıyor

6 ay önce gerçekleşmesi planlanan yürüyüş, kadınların uzay giysilerinde beden sorunu yaşamaları nedeniyle iptal edilmişti. NASA tarafından yapılan açıklamada iki kadının Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştığı ve ay sonunda sadece kadınların yer alacağı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirecekleri bildirildi.