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24.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Uzman erbaşlara özel sosyal tesis

Uzman erbaşlara özel sosyal tesis

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, uzman erbaş ve ailelerinin faydalanabileceği Uzman Erbaş Askeri Gazinosu’nu törenle açtı. Buradaki konuşmasında, mütevazı ancak özel ve çok anlamlı bir tesisin açılışını yaptıklarını belirten Akar, benzer bir tesisin İzmir ve İstanbul’da da açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başta uzman çavuşlar olmak üzere tüm TSK personelinin rahatı, huzuru için çalıştıklarını dile getiren Akar, “Ülkemizin birliği bütünlüğü, asil milletimizin güvenliği için yapmamız gereken ne varsa bir bütün halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Uzman personelimizin yurt içinde ve sınır ötesinde, dağda, bayırda, gece, gündüz, yaz, kış neler yaptığını en iyi bilenlerdeniz” diye konuştu. 

 

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