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02.08.2019 - 09:00

Uzun ömrün sırrı: Asla evlenmedim

ABD’nin New York kentinde yaşayan Louise Jean Signore, 107. doğum gününü kutladı.

Uzun ömrün sırrı: Asla evlenmedim

Uzun ömürlü olmasını ne sağlıklı beslenmeye ne de yakın dostlukların olmasına bağlayan Louise Jean’nin sırrı bekâr kalmak. Signore’un doğum günü kutlamasına 100’den fazla misafir katıldı. Louise Jean sırrını “107’nin sırrını düşünüyorum: Hiç evlenmedim. Bence sır bu. Kız kardeşim, ‘Keşke hiç evlenmeseydim’ der” diye açıklıyor. Louise Jean’in kız kardeşi neredeyse onun kadar yaşlı tam 102 yaşında.

Bu da uzun ömrün sırrının Signore ailesinin genlerinden geldiğini gösteriyor. ABD’deki en yaşlı kadın, 114 yaşındaki Alelia Murphy ve o da New York’ta yaşıyor.

CNN’e konuşan İtalyan kökenli Louise Jean Signore, aktif bir gün geçirdiğini, dans ettiğini, tombala oynadığını sağlıklı bir diyet uyguladığını ve egzersiz yaptığını söylüyor.

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