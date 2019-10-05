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05.10.2019 - 10:18 | | İHA

Ve Trump imzaladı: 30 gün içinde yaptırmayan...

ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı. Beyannameye göre, 30 gün içinde sağlık sigortası yaptırmayan veya sağlık masraflarını karşılayacak kaynakları olmayan göçmenlerin ülkeye girişleri yasaklanacak.

Ve Trump imzaladı: 30 gün içinde yaptırmayan...

ABD Başkanı Donald Trump, tarafından imzalanan yeni bir beyanname’ye göre, ABD vizesi için başvuran göçmenlerin sağlık hizmeti alabileceklerini ispat edemedikleri sürece ülkeye girişleri reddedilecek. Trump’ın imzaladığı yeni beyannameye göre, 30 gün içinde sağlık sigortası yaptırmadıkları veya sağlık masraflarını karşılayacak kaynakları olmayan göçmenlerin ülkeye girişleri yasaklanacak.

Trump yönetimi, göçmen vizesine başvuranların ABD’ye girişlerini izleyen 30 gün içinde sağlık sigortası alabileceklerini veya kendi sağlık harcamalarını karşıladıklarını kanıtlamalarını gerektiren bir beyanname yayınladı.

3 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanan beyannameye göre, göçmenlerin “makul ölçüde öngörülebilir tıbbi maliyetler için ödeme yapacak finansal kaynaklara sahip olmaları” durumunda belgelenmiş sağlık sigortasına ihtiyaç duymamalarından muaf tutulacaklarını öngörüyor.

Geçen ay Trump yönetimi, bazı kamu yardımı türlerini kullanan yeşil kartlı göçmenleri zora sokacak yönetmeliklerde kapsamlı değişiklikler yapmıştı.

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