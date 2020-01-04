Vegan dini kabul edildi!

İngiltere’nin Norwich kentinde hayvan hakları kuruluşu League Against Cruel Sport’ta (LACS) çalışan vegan Jordi Casamitjana, kurumun çalışanlarına ait emeklilik fonlarını, hayvanlar üzerinde testler yapan şirketlere yatırdığını ifşa ettikten sonra işten çıkarıldığını iddia ederek LACS’a dava açtı.



Casamitjana, veganizmi savunduğu için kovulduğunu söyledi. LACS ise veganlığın yasalarla korunamayacağını savundu. Önceki gün gerçekleşen duruşmada hakim, ‘din ya da felsefi düşünce’ kategorisinde yer verdiği veganlığı ‘Eşitlik Yasası’ kapsamında korumaya aldı. Mahkeme, bir kişiyi vegan olduğu için işten çıkarmanın yasal olmadığına karar verdi.