Veliaht Prens Bin Selman: 'Cinayet emrini ben vermedim!'

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." demişti. Ancak Prens Selman, emri kendisinin verdiğini kesin bir dille reddetti. Dün ekranlara gelen "60 Dakika" adlı programda röportajı yayınlanan 34 yaşındaki Prens, "Bu çirkin bir suçtu" açıklamasında bulundu.

Prens Selman, Washington Post gazetesindeki köşesinde kendisini eleştiren Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verip vermediği sorusuna "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi. Muhammed Bin Selman, cinayeti "bir hata" olarak nitelendirdi.

"Suudi hükümeti için çalışan 3 milyon kişinin ne yaptığını bildiğimi sanıyorlar ama bu mümkün değil" açıklamasında bulundu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.