Venedik'te 53 yılın en büyük su baskını!

İtalya'nın kanallarla çevrili turistik kenti Venedik'te yağışların etkisiyle deniz seviyesi 1966'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İtalyan basını Venedik'e bağlı Pellestrina adasında iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro son 53 yılın en büyük su baskınının iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Venedik'te gece deniz seviyesi 1,87 metre yükseldi. Bu, 1923 yılında resmi kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana görülen en yüksek ikinci seviye. Kentte 1966 yılında su seviyesi 1,94 metre yükselmişti.

İtalyan basını, Venedik'e bağlı Pellestrina adasında iki kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan birinin evini su basması sonrası elektrik akımına kapılan 78 yaşındaki bir erkek olduğunu bildirdi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia ve Venedik Patriği Francesco Moraglia bugün sivil savunma ve itfaiye yetkilileriyle bir ortak basın toplantısı düzenledi. Veneto Bölge Başkanı Zaia, "Venedik hırpalandı, bu kıyamet gibi bir felaket" dedi.

Belediye Başkanı Brugnaro da "Burada söz konusu olan bugünkü hasar değil, kentin geleceği" diye konuştu.

Venedik Patriği de dün gece San Marco Meydanı'ndaki manzarayı anlatırken "Ben bu meydanı hiç böyle görmedim. Su baksınları gördüm ama böylesini değil. Dün gece meydanda denizmiş gibi dalgalar vardı" ifadelerini kullandı.

AB yardıma hazır

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu ise Venedik'e gerekli yardımı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Komisyon'un İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Christos Stylianides, Twitter'da İngilizce ve İtalyanca olarak "dayanışma" mesajı vererek, "AB yardıma hazır" dedi.

Venedik'ten gelen görüntülerde rıhtımlardaki vapurların kontrolden çıktığı, binaların zemin katlarının suyla dolduğu görülüyor.

Sahil güvenlik su ambulansı olarak hizmet veren ilave botlarla kanallardaki turistleri kurtardı. Lüks otelleri su basarken, birçok işyeri kepenk kapattı. Bazı turistlerin, su taksilerinin yardımıyla otellerdeki odalarına pencerelerden girdiği görüldü.

Venedik'te bugün tüm okullar tatil edildi. İtfaiye, başta sel suları yüzünden evlerinden çıkamayan yaşlılar olmak üzere en az 170 acil yardım çağrısına cevap verdi.

San Marco'da büyük hasar endişesi

Venedik'in en önemli tarihi yapılarından San Marco Bazilikası'nın da sel sularından zarar gördüğü belirtiliyor. Bazilika'daki su seviyesi 1,1 metreye ulaştı. İtalyan basınına göre, "Venedik'in mimari mücevherlerinden olan" San Marco Bazilikası'nda "felaket" boyutlarında bir hasar oluşmasından endişe ediliyor.

İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, San Marco Bazilikası'ndaki hasarı tespit için müfettişlerin görevlendirildiğini ve gerekli fonların tahsis edileceğini açıkladı.

Başbakan Giuseppe Conte'nin de bugün ilerleyen saatlerde Venedik'e gitmesi bekleniyor.

Venedik yönetimi, lagüne kurulu 100'den fazla adadan oluşan kentin bu gibi sel felaketlerinden korunması için, yıllardır bitirilemeyen "Mose" projenin bir an önce tamamlanması çağrısı yapıyor.

Kenti deniz sularından koruyacak bariyerlerden oluşan Mose projesi 2003'ten bu yana yapım aşamasında. 7 milyar euro'luk projenin 2016'da bitirilmesi planlanıyordu ancak gecikmeler ve skandallar nedeniyle bu tarih 2021'e ertelendi.

Kaynak: BBC Türkçe