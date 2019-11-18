MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriVenedik'te tarihi San Marco Meydanı sular altında kaldı
18.11.2019 - 15:05 | | İHA

Venedik'te tarihi San Marco Meydanı sular altında kaldı

Geçen hafta meydana gelen şiddetli yağışlardan sonra sular altında kalan Venedik'te su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kentte, 150 santimetreye çıkan su seviyesi tarihi San Marco Meydanını sular altında bıraktı.

Venedik'te tarihi San Marco Meydanı sular altında kaldı

Kanalları, tarihi mimarisi ve sanatı ile dünyaca ünlü Venedik'in orta kesimlerinin büyük bir kısmı halen sular altında. Şiddetli su baskınlarından etkilenen Venedik'te sık görülmeye başlanan gelgitler, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son derece yüksek gelgitlerin yaşandığı Venedik'te bu kez, tarihi San Marco Meydanı'nı su bastı. Tarihi meydana girişler yetkililer tarafından kapatılırken, belediye işçileri ve yüzlerce gönüllü acil durumla başa çıkmak için seferber oldu.

Geçtiğimiz hafta 187 santimetreye ulaşan su baskınlarından etkilenen Venedik'te son bir haftada 140 santimetrenin üzerinde dört gelgit yaşandı. Venedik'te su seviyesinin 140 santimetrenin üzerine çıkmasına neden olan gelgitler, "olağanüstü yüksek gelgit" olarak tanımlanıyor. Olağanüstü durumla başa çıkmak için özel bir komisyon kuran Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, su baskınlarının en az 6 milyar TL maddi hasara yol açtığını belirtti.

SU SEVİYESİ 20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Venedik'in yanı sıra birçok farklı bölgede de olumsuz hava koşulları şiddetli su baskınlarına yol açıyor. Floransa kentinde aşırı yağışların ardından Arno Nehri, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Golf topu büyüklüğünde.... Bu defa da dolu vurdu!Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Golf topu büyüklüğündeki dolu evlerin ve arabaların camlarına zarar verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında cumhuriyet savcısı mütalaa sundu

İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında cumhuriyet savcısı mütalaa sundu

Masaüstü bilgisayardan 'instagram giriş' nasıl yapılır? instagram hesabı sil

Masaüstü bilgisayardan 'instagram giriş' nasıl yapılır? instagram hesabı sil

Canlı yayında şok iddia! Oğluna getirilen kıza tecavüz etti

Canlı yayında şok iddia! Oğluna getirilen kıza tecavüz etti

Korkunç detaylar... 'Karımla odadayken kayınbabam içeri girdi'

Korkunç detaylar... 'Karımla odadayken kayınbabam içeri girdi'

Sıradaki Haber