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19.12.2019 - 03:19 | | AA

Venezuela'da muhalif meclisten 'oy kullanma' hamlesi

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido başkanlığındaki muhalif Ulusal Meclis'te (AN) ülke dışındaki parlamenterlerin internetten oy kullanabilmesi için düzenlemeye gidildi.

Venezuela'da muhalif meclisten 'oy kullanma' hamlesi

 

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirebilmek için ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesince desteklenen muhaliflerden, Guaido'nun yeniden parlamento başkanlığını almayı deneyeceği 5 Ocak seçimleri öncesi kritik bir hamle geldi.

AN'deki muhalif milletvekillerinden Denisse Fernandez'in sunduğu ve ülke dışındaki 30'dan fazla milletvekiline meclis başkanlığı seçimi ve diğer oylamalara internetten katılabilmelerinin önünü açan iç tüzük değişikliği teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensubu parlamenterlerin büyük bölümünün boykot ettiği oturumda parti adına konuşan Williams Gil, düzenlemenin iptali için Yüksek Adalet Mahkemesine (TSJ) başvuracaklarını duyurdu.

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello birkaç gün önce yaptığı açıklamada muhaliflerin, Guaido'nun tekrar meclis başkanlığına seçilebilmesi için sosyal medya ve iletişim uygulamaları üzerinden ülke dışındaki vekillere oy kullandırma yolları aradığını duyurmuş ve duruma tepki göstermişti.

Ülke basınında Guaido'nun "geçici devlet başkanlığı" iddiasıyla çıktığı yolda birçok başarısızlığa imza attığı ve artık AN başkanlığına seçilmesinin zorlaştığı yönünde değerlendirmeler yer almıştı.

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