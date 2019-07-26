MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaVietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele geçirildi
26.07.2019 - 15:17| AA

Vietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele geçirildi

Bir otoparktaki aracın kapıları açıldı, içeriden her biri 300 kilogram olan yedi dondurulmuş kaplan çıktı. Vietnam polisi, üç kaçakçıyı gözaltına aldı.

Vietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele geçirildi

Vietnam'da, kaçakçılara yönelik operasyonda bir otomobilde 7 dondurulmuş kaplan ele geçirildi.

Ülke basınındaki habere göre, başkent Hanoi'de Cau Giay bölgesinde bir otoparkta park halindeki otomobilde 7 dondurulmuş kaplan bulundu.

Yetkililer, hayvan kaçakçılığı operasyonu kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Laos'tan Hanoi'ye getirilen ölü kaplanların bir tanesinin 300 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden yetkililer, kaplan kemiklerinin geleneksel tıpta bazı ilaçların yapımında kullanıldığını belirtti.

Ailesi ile pikniğe giden çocuğu yılan soktu!Denizli’de ailesi ile birlikte parkta pikniğe giden 9 yaşındaki çocuğun sol el parmağını zehirli engerek yılanı yavrusu soktu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Romanya'da feci kaza! 3 Arçelik yöneticisi hayatını kaybetti

Romanya'da feci kaza! 3 Arçelik yöneticisi hayatını kaybetti

Balıkçı teknesinde feci ölüm

Balıkçı teknesinde feci ölüm

Bugün İstanbul... Tek tek durduruldular

Bugün İstanbul... Tek tek durduruldular

Sahte engelli raporu alarak devleti dolandırdılar!

Sahte engelli raporu alarak devleti dolandırdılar!

Sıradaki Haber