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HaberlerDünyaWashington Post: ABD İran'ın sivil nükleer programına yaptırım muafiyetini uzatacak
31.07.2019 - 12:24| AA

Washington Post: ABD İran'ın sivil nükleer programına yaptırım muafiyetini uzatacak

Gazete, nükleer anlaşma kapsamında Tahran yönetimiyle sivil nükleer işbirliği halindeki Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerinin söz konusu adımdan etkileneceğini yazdı.

Washington Post: ABD İran'ın sivil nükleer programına yaptırım muafiyetini uzatacak

ABD'nin nükleer anlaşma kapsamında İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerine yeniden yaptırım muafiyeti tanıyacağı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin isimleri açıklanmayan altı hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'a, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan ülkelere yaptırım muafiyeti getirilmesi gerektiğini söyledi.

Oval Ofis'te üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda Mnuchin, 1 Ağustos'a kadar muafiyet kararı alınmaması halinde ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında İran'la sivil nükleer iş birliğini sürdüren Rus, Çin ve Avrupalı şirketlere ABD yasaları uyarınca yaptırım uygulamak zorunda kalacaklarının altını çizdi.

Gazeteye konuşan hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un aksi görüş belirtmesine rağmen ABD Başkanı Trump'ın Hazine Bakanı Mnuchin'in görüşlerini desteklediğini aktardı.

ABD, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye tanınan yaptırım muafiyetini mayıs ayında 90 günlüğüne uzatmıştı.

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