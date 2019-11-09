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09.11.2019 - 20:53 | | AA

X-ray'den geçerken fark edildi! Midesinden tam 1 kilo...

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda, Kenya asıllı kadın midesinde 1,2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı.

X-ray'den geçerken fark edildi! Midesinden tam 1 kilo...

Tayland basınındaki haberlere göre, gümrük memurları x-ray cihazından geçen Suamu Nkele'nin midesinde bazı maddeler göründüğünü tespit etti.

İncelemeler sonrası midesinde 1,2 kilogram uyuşturucu madde bulunan kadının çorap ve iç çamaşırlarına da uyuşturucu yerleştirdiği ortaya çıktı.

Angola'nın başkenti Luanda'dan Bangkok'a seyahat eden kadın, emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan yetkililer, 3 ay önce benzer bir olayın yaşandığını ve yakalanan kişinin yine Kenya asıllı olduğunu belirtti

Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 26. yılıBosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü'nün Hırvat topçu birlikleri tarafından yıkılmasının 26. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
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