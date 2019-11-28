'Ya soruşturmaya katıl ya şikâyeti bırak'

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde tamamlanan “Başkan Donald Trump’a Yönelik Azil Soruşturması”, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’ne taşınıyor. Komisyon, ABD Başkanı Donald Trump’ı 4 Aralık’ta gerçekleşecek azil soruşturmasının ilk oturumuna katılmaya davet etti.

Adalet Komitesi Başkanı New York Temsilcisi Demokrat Jerrold Nadler, yaptığı açıklamada, “Azil soruşturması yeni bir aşamaya geçiyor. ‘Başkan’ın azledilmesinin anayasal zemini’ konusunda bir oturum tebligatı verdik. Bu oturum gelecek çarşamba 4 Aralık saat 10.00’da. İlk işimiz azil sebebi olabilecek iddialara yanıt vermek üzere bir çerçeve oluşturmak olacaktır” ifadelerine yer verdi. Trump’a bir mektup gönderdiğini ifade eden Nadler, “Temelde Başkan’ın bir tercih yapması gerekir. Bu fırsatı kullanıp azil oturumlarında temsil edilecek ya da süreçle ilgili şikayet etmeyi bırakacak. Başkan’ın, diğer başkanların daha önce yaptığı gibi doğrudan veya avukatıyla katılmasını umuyorum” dedi.

Bir ilk olacak

Trump, oturuma katılması halinde tanıkları sorgulama hakkına sahip olacak. Trump’ın bu oturuma katılması ise zorunlu değil. ABD Başkanı soruşturmaya katılırsa, ilk kez azil süreciyle ilgili doğrudan ifade vermiş olacak. Bu oturumun ardından Kongre’nin adalet komisyonu, Trump’a resmi olarak bir suçlama yöneltilip yöneltilmemesi konusunda tavsiye verecek.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Temsilciler Meclisi’nin gelecek salı çalışmaya başlamasından kısa süre sonra, haftaya raporu Adalet Komitesi’ne sunacaklarını açıklamıştı. Schiff, “Bu milletin güvenliğini ve seçimlerimizin bütünlüğünü koruyacaksak bu (azil), beklemeyecek kadar acil bir mesele demektir” değerlendirmesinde bulunmuştu.