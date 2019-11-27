27.11.2019 - 11:46 |
Yaban domuzları saldırdı! 'Meslek hayatımda gördüğüm en kötü şey'
ABD’nin Teksas eyaletinde bir kadın yaban domuzlarının saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Bölge şerifi, olayla ilgili "Hayatımda gördüğüm en kötü şeylerinden biriydi" açıklamasında bulundu.
Olay, ABD'nin Houston şehrinin yakınlarındaki Anahuac bölgesinde, pazar sabahı meydana geldi. 59 yaşındaki sağlık çalışanı Christine Marie Rollins, yaşlı bir hastasının tedavisini yapmak üzere gittiği evin dışında yaban domuzlarının saldırısına uğradı. Rollins’in vücudunda birden fazla yara saptanırken, otopsi sonucu kan kaybından öldüğünü ortaya koydu.
Şerif Brian Hawthorne, “Bu inanılmayacak derecede trajik ve oldukça nadir bir olay. 35 yıllık görev sürem boyunca gördüğüm en kötü şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim” dedi.