Yaban domuzları saldırdı! 'Meslek hayatımda gördüğüm en kötü şey'

Olay, ABD'nin Houston şehrinin yakınlarındaki Anahuac bölgesinde, pazar sabahı meydana geldi. 59 yaşındaki sağlık çalışanı Christine Marie Rollins, yaşlı bir hastasının tedavisini yapmak üzere gittiği evin dışında yaban domuzlarının saldırısına uğradı. Rollins’in vücudunda birden fazla yara saptanırken, otopsi sonucu kan kaybından öldüğünü ortaya koydu.

Şerif Brian Hawthorne, “Bu inanılmayacak derecede trajik ve oldukça nadir bir olay. 35 yıllık görev sürem boyunca gördüğüm en kötü şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim” dedi.