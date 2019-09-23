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HaberlerDünyaYaban domuzu avı sırasında babasını öldürdü!
23.09.2019 - 08:15 |

Yaban domuzu avı sırasında babasını öldürdü!

İtalya'da polis, yaban domuzu avı sırasında babasını vuran bir adama taksirle adam öldürme suçlaması yöneltti.

Yaban domuzu avı sırasında babasını öldürdü!

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, baba ve oğul, ülkenin güneyindeki Salerno bölgesinde bulunan Postiglione kasabası yakınlarına, sık çalılık bulunan bir alanda avlanıyordu.

34 yaşındaki adam çalılıklarda bir gölge ve kıpırtı görünce ateş açtı. Babasını vurduğunu anladığında ise vakit geçirmeden acil durum görevlilerini aradı. Ancak doktorlar, 55 yaşındaki Martino Gaudioso'yu kurtarmayı başaramadı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre İtayan Hayvanları ve Çevreyi Savunma Birliği Başkanı, ülkenin "Vahşi Batı" haline geldiğini belirtti.

Michela Vittorria Brambila "Bu gerçek bir ulusal acil durum" dedi.

Geçen Ekim ayında da İtalya Çevre Bakanı Fransa sınırı yakınlarında 18 yaşındaki bir gencin vurulup, ölmesinden sonra Pazar günleri av yasağı çağrısında bulunmuştu.

Ay sonuna doğru, biri 56, diğeri de 20 yaşındaki iki adam aynı şekilde ölmüştü.

"Işık Hadisesi"ni izlemek için akın ettilerTürkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi, 255 yıl önce dönemin astronomi dehası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve birkaç yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen "Işık Hadisesi"ni izlemek için Siirt'in Tillo ilçesine akın etti.
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