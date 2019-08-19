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19.08.2019 - 08:19

Yağmur protestoyu dindirmedi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların iadesi tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestolar 11. haftasında da devam etti.

Yağmur protestoyu dindirmedi

Dünkü eylemler için Victoria Park alanında toplananlar, yağmura rağmen şemsiyeleriyle yürüdü. Protestocular, “Bağımsız Hong Kong, tasarıyı geri çek. Demokrasi istiyoruz. İtaat etmeyeceğiz” sloganları attı. Protestocular, “Polis, gangster ile el ele halka zarar veriyor” pankartları taşıyarak güvenlik güçlerinin sert   müdahalelerini eleştirdi.

Polisin insansız hava araçlarıyla takip ettiği gösterilerde, ambulans ve sağlık ekiplerinin alanda hazır olduğu görüldü. Aralıksız yağan yağmurun altında devam eden gösteriler sırasında fenalaşan protestocuların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu arada protestoları örgütleyen sivil toplum kuruluşlarından Sivil İnsan Hakları Cephesi tarafından yapılan açıklamada, Çin askeri birliklerinin kasıtlı şekilde Hong Kong etrafında bulunduğu savunuldu. Bununla birlikte organizatörler, katılımın bir milyonu aştığını öne sürdü. 

 

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