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27.09.2019 - 13:32 |

Yaklaşık 500 erkek 'işkence evinden' kurtarıldı

Nijerya'da bir binaya baskın düzenleyen polis ekipleri, kurbanların bazılarını zincirlenmiş halde buldu.

Yaklaşık 500 erkek 'işkence evinden' kurtarıldı

Nijerya polisi, ülkenin kuzeyindeki Kaduna kentinde yaklaşık 500 kişiyi alıkonuldukları bir binadan kurtardıklarını açıkladı. Kurtarılanların tamamı yetişkin erkek ve çocuklardan oluşuyor.

Kaduna Emniyet Müdürü Ali Janga, binaya operasyonu istihbarat sonucu üzerine yaptıklarını, alıkonulanlardan bir kısmının zincirlenmiş bir şekilde bulunduğunu söyledi.

Kurtarılanların bir kısmı Nijerya dışındaki ülkelerden gelmiş. İşkence, cinsel taciz ve açlığa maruz bırakıldıklarını, binayı terk etmelerine izin verilmediğini ve bazılarının yıllarca alıkonulduğunu anlatıyorlar.

Bu insanların oraya nasıl getirildiği belli değil. Olayla ilgili sekiz kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Ali Janga, alıkonulanların bir kısmının yaralı olduğunu fakat özgür kalmanın neşesini yaşadıklarını söyledi.

Kurtarılan kişiler dün geceyi Kaduna'daki bir stadyumda geçirdi. Yetkililer, bu kişilerin ailelerini bulmak ve tespit ettikleri akrabalarını stada getirmek için emek harcıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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