21.08.2019 - 09:01
Yanan alan azaldı
ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde bulunan Contra Costa ilçesindeki Brentwood kentinde geçen haftalarda meydana gelen yangınlar sonucu bölge itfaiyesinin mücadelesi oldukça konuşulmuştu. İtfaiyecilerin bu fotoğrafı, durumun zorluğunu gözler önüne sererken, Kaliforniya İtfaiyesi yetkilileri olaya ilişkin açıklamada bulundu.
Yetkililer, bu yıl eyalette meydana gelen yangınların etkilediği alan metrekaresinin geçen 5 yıla oranla yüzde 90 azaldığını belirtti.
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