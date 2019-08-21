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21.08.2019 - 09:01

Yanan alan azaldı

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde bulunan Contra Costa ilçesindeki Brentwood kentinde geçen haftalarda meydana gelen yangınlar sonucu bölge itfaiyesinin mücadelesi oldukça konuşulmuştu. İtfaiyecilerin bu fotoğrafı, durumun zorluğunu gözler önüne sererken, Kaliforniya İtfaiyesi yetkilileri olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yanan alan azaldı

Yetkililer, bu yıl eyalette meydana gelen yangınların etkilediği alan metrekaresinin geçen 5 yıla oranla yüzde 90 azaldığını belirtti.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
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