Yangından kaçarken öldüler

Adadaki kampinglerde kalanlar yangın nedeniyle tahliye edildi ama yangının doğal yaşam üzerindeki tahribatı engellenemedi. Yerel medyada çıkan haberlerde yangın bölgesinin üzerinde uçan pilotların attığı tweet’ler ve fotoğraflara yer verildi. Fotoğraflarda görüldüğü kadarıyla yangından kurtulmak için sahile kaçan kangurulardan yaklaşık 40 kadarının öldüğü tahmin ediliyor.