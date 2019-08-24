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24.08.2019 - 10:26

Yangından kaçarken öldüler

Avustralya’nın Queensland Eyaleti’nin kuzeyinde Moreton körfezindeki kum adalarından biri olan Bribie Adası’nda geçen çarşamba günü çıkan yangın önceki gün kontrol altına alınabildi.

Yangından kaçarken öldüler

Adadaki kampinglerde kalanlar yangın nedeniyle tahliye edildi ama yangının doğal yaşam üzerindeki tahribatı engellenemedi. Yerel medyada çıkan haberlerde yangın bölgesinin üzerinde uçan pilotların attığı tweet’ler ve fotoğraflara yer verildi. Fotoğraflarda görüldüğü kadarıyla yangından kurtulmak için sahile kaçan kangurulardan yaklaşık 40 kadarının öldüğü tahmin ediliyor.

İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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