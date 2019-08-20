Yapay zeka hakimler Çin’de iş başında

Pekin İnternet Mahkemesi’nin 27 Haziran’da hizmete açtığı online dava merkezinde görev yapan yapay zekâ hakim, gerçek bir hâkimin görüntü, ses ve ifadeleri örnek alınarak modellendi. Konuşma ve görüntüleri sentezleyen akıllı teknolojileri temel alan yapay zekâ hâkim, Çin mahkemelerinde hakimlerin, tekrarlayan temel işleri tamamlamasına yardımcı olacak.