20.08.2019 - 09:13
Yapay zeka hakimler Çin’de iş başında
Çin mahkemelerinde yapay zekâ hâkim görev yapmaya başladı.
Pekin İnternet Mahkemesi’nin 27 Haziran’da hizmete açtığı online dava merkezinde görev yapan yapay zekâ hakim, gerçek bir hâkimin görüntü, ses ve ifadeleri örnek alınarak modellendi. Konuşma ve görüntüleri sentezleyen akıllı teknolojileri temel alan yapay zekâ hâkim, Çin mahkemelerinde hakimlerin, tekrarlayan temel işleri tamamlamasına yardımcı olacak.
E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.