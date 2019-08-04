Yarı maymun yarı insan!

İspanyol “El Pais” gazetesinde yayımlanan ve ‘Salk Enstitüsü’nden Profesör Juan Carlos Izpisúa Belmonte ve ekibi tarafından oluşturulan melezin duyurulmasıyla, dünyada yeniden etik tartışmaları başladı. Yasal prosedürler nedeniyle Çin’de gerçekleştirilen deneyin, insan hücrelerine sahip maymun embriyoları yarattığı ve bunun da ileride organ nakli amacıyla kullanılacağı belirtiliyor. Çalışmanın organ nakli konusunda önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan bilim insanları, deneylerine primatlar kullanarak devam edeceklerini kaydetti. l