Yarı maymun yarı insan!

İspanyol “El Pais” gazetesinde yayımlanan ve ‘Salk Enstitüsü’nden Profesör Juan Carlos Izpisúa Belmonte ve ekibi tarafından oluşturulan melezin duyurulmasıyla, dünyada yeniden etik tartışmaları başladı. Yasal prosedürler nedeniyle Çin’de gerçekleştirilen deneyin, insan hücrelerine sahip maymun embriyoları yarattığı ve bunun da ileride organ nakli amacıyla kullanılacağı belirtiliyor. Çalışmanın organ nakli konusunda önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan bilim insanları, deneylerine primatlar kullanarak devam edeceklerini kaydetti. l
4 milyon 795 bin euroluk vurgunda lüks yaşam sonları olduAdana’da 395 bin liralık vurgunu kapatmak için bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinin özel güvenlik amiri Burak Ekinci’nin iş yerinden 4 milyon 795 bin euro çalıp tutuklanmasının ardından, zanlıya parayı çalmaya yardım eden Hasan B.'nin işsiz akrabaları 43 bin lira parayla tatile çıkarken, 81 bin liralık altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıktan sonra yakalandı.