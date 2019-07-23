Yarış otomobilleri seyircilerin arasına daldı

Karayipler'deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'da gerçekleştirilen Martinique Rally Tour isimli yarış, yarıda kaldı.

İlk kaza yere saatle 11.00 sıralarında, yarış otomobilinin kontrolü kaybederek seyircilerin arasına dalmasıyla, ikinci kaza ise benzer şekilde otomobilin korkuluklara çarparak izleyenlerin arasına dalmasıyla meydana geldi.

İlk kazada, aralarında bir kadının ve 13 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu altı kişi, ikinci kazada ise 19 yaşındaki bir genç yaralandı. Kazaların ardından etkinlik iptal edildi.