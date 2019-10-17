Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş’te canlı halde gömülmüş olarak bulunan bebek yaşam savaşı veriyor. Doktorlar bebeğin durumunun kritik olduğunu ve 5 ila 7 gün içinde netlik kazanacağını açıkladı. Polisin verdiği bilgiye göre bebek, doğduktan birkaç dakika sonra ölen bebeğini gömen bir kişi tarafından, yaklaşık 90 cm derinlikte bir mezarda bulunmuştu.- DIŞ HABERLER