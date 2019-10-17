17.10.2019 - 07:50 |
Yaşam savaşı veriyor
Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş’te canlı halde gömülmüş olarak bulunan bebek yaşam savaşı veriyor. Doktorlar bebeğin durumunun kritik olduğunu ve 5 ila 7 gün içinde netlik kazanacağını açıkladı. Polisin verdiği bilgiye göre bebek, doğduktan birkaç dakika sonra ölen bebeğini gömen bir kişi tarafından, yaklaşık 90 cm derinlikte bir mezarda bulunmuştu.- DIŞ HABERLER
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.