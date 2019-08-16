MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaYatla değil jetle gitti
16.08.2019 - 07:50| DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yatla değil jetle gitti

Yatla değil jetle gitti

İngiltere’nin Sussex Dükü Prens Harry ile ABD asıllı Düşes Meghan Markle, 6 günlük tatil için oğulları Archie ile İbiza’ya uçtu. Markle’ın 4 Ağustos’ta girdiği 38. yaşını oğulları Archie ile kutlamak istedikleri belirtilen çiftin, gözlerden uzak gizli bir villada konaklayacağı öğrenildi. Geçen günlerde Google’ın düzenlediği çevre konulu zirveye karbon salınımı yüksek özel yatıyla gittiği için tepki toplayan Prens Harry’nin tatil bu sefer de özel jet kullanması dikkat çekti. Çift, tatile özel jetle gitmeyi tercih ettiği için Londra’dan İspanya adasına kadar çevreye kişi başına 6 kat daha fazla karbondioksit salınmasına neden olacaklar

Tunceli'de cinnetTunceli'nin Hozat ilçesinde cinnet getiren bir kişi, av tüfeği ile 2 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van'da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika... Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Son dakika... Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Terminatör: Genisys filmi hangi yılda geçiyor? İşte oyuncular...

Terminatör: Genisys filmi hangi yılda geçiyor? İşte oyuncular...

'Paralı doktor' faciası

'Paralı doktor' faciası

Sıradaki Haber