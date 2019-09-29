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HaberlerDünyaYemen açıklarında feribot kayboldu
29.09.2019 - 05:56 | | AA

Yemen açıklarında feribot kayboldu

Yemen'in Sokotra kenti yakınlarında 55 kişiyi taşıyan feribot açık denizde kayboldu.

Yemen açıklarında feribot kayboldu

 

Yemen hükümetine ait SABA haber ajansına göre, El-Mehra'dan Sokotra'ya hareket eden ve 55 yolcusu bulunan feribotla irtibat kesildi.

Sokotra Vali Yardımcısı Raid el-Ceribi, feribotla irtibatın kesilmesinin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Mehra ile Sokotra limanlarındaki yetkili makamlarla görüşerek arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Ceribi, çarşamba günü Mehra'dan hareket eden feribotta uydu antenli iletişim cihazı olmadığı için mürettebatla bağlantı kurulamadığını kaydetti.

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