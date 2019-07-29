MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaYemen sınırında iki Suudi askeri öldürüldü
29.07.2019 - 12:12| AA

Yemen sınırında iki Suudi askeri öldürüldü

İç savaş ülkesine doğrudan müdahale eden ve İran destekli Husilere hava saldırıları düzenleyen Riyad yönetimi, ölen askerlerden birinin teğmen olduğunu duyurdu.

Yemen sınırında iki Suudi askeri öldürüldü

Suudi Arabistan Yemen'in güney sınırında 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'in güney sınırında 2 Suudi Arabistan askeri öldürüldü.

Haberde ölen askerlerin isimleri; Teğmen Suud bin Muhammed el-Gamedi ve Musa Cerad el-Cabiri olarak açıklandı.

Askerlerin ne zaman ve nasıl öldüğüne dair ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan geçen hafta cuma günü de 2 askerinin öldüğünü bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ayaş Yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldıAnkara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol yapım ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Markete gönderdi, kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

Markete gönderdi, kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

Kung Fu Cinayetleri filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kung Fu Cinayetleri filmi konusu ve başrol oyuncuları

Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

24. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

24. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

Sıradaki Haber