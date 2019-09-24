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24.09.2019 - 15:35 | | AA

Yemen'de bombardıman

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun hava saldırısında bir evin vurulduğunu ve yedisi çocuk 16 sivilin yaşamını yitirdiğini bildiriyor.

Yemen'de bombardıman

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Ed-Dali vilayetinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 16 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin sabah saatlerinde Dali'ye bağlı Kataba ilçesinde Yemenli Abbas el-Halimi'nin evine iki hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Seri, hava saldırısında 7'si çocuk 4'ü kadın olmak üzere 16 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 sağlık görevlisinin ise yaralandığını ifade etti.

Suudi Arabistan makamlarından veya koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da 5.8'lik deprem can aldıYerel saatle 16.01'de geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda birçok bina hasar gördü, yetkililer bir kadının hayatını kaybettiğini bildiriyor. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşındı.
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