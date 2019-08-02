Yemen'de bu kez El Kaide saldırdı: En az 20 ölü

İç savaş ülkesi Yemen'de bugün yeni bir katliam daha yaşandı. Terör örgütü El-Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki uzantısı Ensar eş-Şeria, Ebyen'de Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçlere ait karargahı gece yarısı roketlerle hedef aldı.

Saatlerce süren çatışmada en az 20 asker hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, ordu birliklerinin birkaç saat sonra bölgede kontrolü sağlayabildiğini aktarıyor.

Güneydeki Liman kenti Aden'de dün İran destekli Husiler bir askeri geçit törenini hedef almıştı. Fırlatılan füzeyle tören kan gölüne dönerken, ayrıca kentteki bir polis merkezine bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Aden'deki saldırılarda 51 kişi yaşamını yitirdi.

Uzun süredir istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.