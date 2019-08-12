Yemen’de ölüm satrancı

Yıllardır iç savaşın devam ettiği Yemen’de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yemen’de hükümeti destekleyen koalisyonun iki ortağı konumundaki Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)arasındaki fikir ayrılığı, yaşanan son gelişmelerle birlikte daha farklı bir noktaya doğru gidiyor.

Çarşamba gününden bu yana Suudi Arabistan’ın desteklediği hükümete bağlı güçler ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında süren çatışmalar sonucu, geçici başkent ilan edilen Aden’de önceki gün stratejik konumlar el değiştirdi. Güney Geçiş Konseyi, Aden’deki askeri kampları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirdiklerini açıkladı. BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu Aden’deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalarda 70 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 300 yaralı olduğu ifade ediliyor.

Suudi müdahalesi

Aden’in el değiştirdiği şeklindeki açıklamaların ardından, dün Suudi Arabistan harekete geçti ve bölgeye yönelik yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. Suudi Arabistan bu güne dek ülkenin kuzeyinde hakimiyet kuran İran destekli Husiler’e karşı mücadele ediyor, gerçekleştirdiği hava operasyonlarında çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyordu. Aden’deki gelişmeler Suudilerde büyük rahatsızlık yarattı ve sert açıklamalara neden oldu.

Suudi Arabistan’dan konuyla ilgili yapılan son açıklamalarda, Aden’deki Güney Geçiş Konseyi askerlerinin mevzilerden geri çekildiği duyuruldu. Suudi birlikler hükümet binalarında tekrar kontrolü sağlarken, Güney Geçiş Konseyi askerlerinin askeri noktalarda varlığının sürdüğü ifade ediliyor.

‘Ayrılık’ fikri gündemde

Son gelişmelerle birlikte Yemen’de yıllardır süren ve dünyanın en büyük insani krizlerinden biri haline dönüşen iç savaşın farklı bir rotaya girdiği ifade ediliyor. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden’de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen’de 2011’de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen’in birleştiği 1990 yılı öncesindeki “ayrılık” fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve “Güney Hareketi” adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu. Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen’de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.