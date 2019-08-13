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13.08.2019 - 08:22

Yemen'de uzlaşı

Yemen’de çarşamba gününden bu yana Suudi Arabistan’ın desteklediği hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında süren çatışmalar şimdilik sona ererken, uzlaşının sağlandığı yönünde açıklamalar geliyor. Güney Geçiş Konseyi, geçici başkent ilan edilen Aden’deki askeri kampları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirmiş, ancak Suudi Arabistan’ın müdahalesi sonrası geri adım atarak bu noktalardan çekildiğini açıklamıştı.

Yemen'de uzlaşı

Konuyla ilgili konuşan Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Zubeydi, İran’ın bölgedeki nüfuzunun genişlemesine karşı koalisyon güçleriyle birlikte mücadele vereceklerini ifade etti. Suudi Arabistan’ın Yemenli taraflara yaptığı toplantı çağrısına icabet etmeye hazır olduğunu belirten Zubeydi, geçici başkent Aden’de yaşananları da talihsiz olaylar olarak niteledi ve konsey üyelerinin bu olaylar sırasında kendisini müdafaa etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Zubeydi, diğer tarafı (hükümet) Konsey liderlerine suikast düzenlemek ve güneylilerin haklı davasını tasfiye etmeye çalışmakla suçladı.

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Yemen’de durumu Abu Dabi Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Mekke’de gerçekleştirilen görüşme, Yemen’in geleceği açısından büyük önem taşıyor.

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