Yemen'de uzlaşı

Konuyla ilgili konuşan Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Zubeydi, İran’ın bölgedeki nüfuzunun genişlemesine karşı koalisyon güçleriyle birlikte mücadele vereceklerini ifade etti. Suudi Arabistan’ın Yemenli taraflara yaptığı toplantı çağrısına icabet etmeye hazır olduğunu belirten Zubeydi, geçici başkent Aden’de yaşananları da talihsiz olaylar olarak niteledi ve konsey üyelerinin bu olaylar sırasında kendisini müdafaa etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Zubeydi, diğer tarafı (hükümet) Konsey liderlerine suikast düzenlemek ve güneylilerin haklı davasını tasfiye etmeye çalışmakla suçladı.

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Yemen’de durumu Abu Dabi Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Mekke’de gerçekleştirilen görüşme, Yemen’in geleceği açısından büyük önem taşıyor.