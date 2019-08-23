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HaberlerDünya‘Yeni anlaşma yok’
23.08.2019 - 07:53

‘Yeni anlaşma yok’

Macron, Johnson ile görüşmesinde hiçbir AB ülkesinin Brexit anlaşmasını yeniden müzakere edemeyeceğini vurguladı.

‘Yeni anlaşma yok’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi. İngiliz halkının Brexit kararına saygı duyduğunu ancak üzüntüyle karşıladığını kaydeden Macron, hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Brexit anlaşmasını yeniden müzakere edemeyeceğini vurguladı. Macron, Brexit konusunda, “31 Ekim’de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlanıyoruz” dedi. Brexit konusuna bir ay içinde çözüm bulunması gerektiğini belirten Macron, yeni bir anlaşma yapmanın söz konusu olmadığına işaret etti. Macron, Brexit’e ilişkin anlaşmada yer alan “tedbir maddesinin” İrlanda’da istikrarı sağladığını da kaydetti.

Johnson’ın Avrupa’da yaptığı görüşmelerde, Brexit konusunda yeni bir anlaşma için zemin yokladığı ve bu konuda umut taşıdığı ifade ediliyordu. Johnson, görüşme sonrası “31 Ekim’de anlaşmasız veya anlaşmalı şekilde AB’den ayrılmamız gerekiyor” diye konuştu.

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