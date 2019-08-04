Yeni anlaşmada Çin de olmalı!

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesiyle, anlaşmanın resmen sona ermesinin yarattığı tartışma sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, gelecekte yeni bir nükleer anlaşma imzalanabileceğinin sinyallerini verdi. Trump, ABD ve Rusya’nın anlaşmadan çekilmesine karşın geleceğe dair ümit verici açıklamalarda bulundu. Trump, “Rusya ile nükleer bir pakt için görüşüyoruz. Nükleer anlamında biz ilk sıradayız, Rusya ikinci sırada. Eğer Rusya ile bir pakt kurabilirsek, biz de onlar da (nükleer) silahlarını azaltırsa bu dünya için çok iyi bir şey olur. İnanıyorum ki bu bir gün olacaktır” ifadelerini kullandı. Trump “Onlar bazı nükleer silahlarını yok etsin, biz de yok edelim” dedi.

Çin ve Rusya ‘istekli’

Trump, öte yandan INF’ye alternatif olarak yeni bir anlaşma hazırlanması ve buna Rusya’nın yanı sıra Çin’in de dahil olması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı, bu tür bir anlaşmaya bir noktada Çin’i dahil etmek zorunda olduklarını, bir anlaşmaya varmalarının “dünya için müthiş bir şey olacağını” söyledi. Trump, bu anlaşma için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, Çin’le de temas halinde olduklarını söyledi ve iki ülkenin de “çok çok istekli” olduğunu aktardı.

Asya’ya füze konuşlandırılacak

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’nın, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan resmen çekilmesinin ardından yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladığı bildirildi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir savunma yetkilisi, Amerikan ordusunun nükleer olmayan füze sistemleri için çalışmalar yaptığını söyledi. Yetkili, Amerikan ordusunun söz konusu füze sistemlerini geliştirmesinin ana amacının özellikle Avrupa’da Rusya ile mücadele edebilmek olduğunu dile getirdi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Pentagon’un birkaç hafta için yerden fırlatılan güdümlü füze denemelerini ve kasım ayında da orta menzilli balistik füze denemesi yapmayı planladığı kaydedildi. Bu arada ABD’nin yeni Savunma Bakanı Mark Esper, INF’den çekilmelerinin ertesi günü, Asya kıtasına karadan havaya füze sistemi konuşlandırılmasına sıcak baktığını açıkladı. Söz konusu planın zamanlamasına ilişkin soruya “Aylar içinde yerine getirilmesinden yanayım” diyen Esper, bu tür meselelerin her zaman tahmin edilenden uzun sürdüğünü de ifade etti.

Uzmanlar ABD ile Rusya’nın 32 yıl süren INF’den çekilmesiyle yeni bir silahlanma yarışının başlayabileceği uyarısında bulunurken, iki ülke de anlaşma şartlarına uymadıkları gerekçesiyle birbirlerini suçluyor.