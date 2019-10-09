Yeni gün yeni Trump!

ABD Başkanı Donald Trump dün Suriye operasyonuyla bağlantılı olarak Türkiye’yle ilgili açıklamalar yaptı. Önceki gün Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna harekat hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarında “Türkiye’nin çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, ekonomisini mahvederim” tehdidinde bulunan Trump, bu kez neredeyse tamamen farklı bir tona büründü ve Türkiye’nin önemine dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Trump, “Pek çok insan Türkiye’nin ABD’nin büyük ticaret ortağı olduğunu, aslında bizim F-35 savaş jetlerinin gövdesindeki çelik çerçeveyi yaptığını unutuyor. Onlarla anlaşılması da kolay, İdlib vilayetinde pek çok canın kurtarılmasında bana yardım ettiler” şeklinde paylaşım yaptı. Trump ayrıca “Benim isteğim doğrultusunda daha uzun yıllar hapis cezası bulunan Rahip Brunson’ı geri gönderdiler ve herşeyden önemlisi Türkiye NATO’nun önemli bir üyesi” ifadelerini kullandı. Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’yi ziyaret edeceğini de belirtti.

Trump, ABD içinden çekilmeyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Trump, “Belki Suriye’den çekilme sürecindeyiz ama özel insanlar ve iyi savaşçılar olan Kürtleri hiçbir şekilde terk etmedik. NATO ve ticaret partnerimiz olan Türkiye ile ilişkilerimiz de çok iyi. Türkiye’nin halihazırda büyük bir Kürt nüfusu var. Suriye’nin o kısmında kalan yalnızca 50 askerimizin çekildiğini, Türkiye’nin gireceği gereksiz bir çatışmanın ekonomileri ve kırılgan para birimleri için yıkıcı olacağını anlıyorlar. Kürtlere mali yardım ve silah yardımı yapıyoruz!” ifadelerini kullandı.

Kongre’de baskı

Öte yandan Amerikan Kongresi içinde Trump’ın çekilme açıklamalarının ardından kendisine yönelik baskı devam ediyor. Beyaz Saray’ın ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından Başkan Donald Trump’a yönelik eleştirilere kendi partisi Cumhuriyetçilerden önemli isimler de katıldı. Cumhuriyetçilerin Senato’daki lideri ve Trump’ın en önemli müttefiklerinden Mitch McConnell, yaptığı yazılı açıklamada “Obama yönetimi sırasında zor yoldan öğrendiğimiz üzere Amerikan çıkarları en iyi Amerikan liderliği altında temsil edilir, geri adımlarla ya da çekilerek değil” dedi. McConnell Kongre’de çoğunluğun kuzeydoğu Suriye’deki askeri varlığın devamını desteklediğini kaydederek hızlı bir çekilmenin Rusya, İran ve Esad rejiminin çıkarına hizmet edeceğini ve “DAEŞ ve diğer terörist grupların” geri gelmesine neden olacağını belirtti.

Trump’ın destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Twitter’da yaptığı açıklamada, ABD’nin askerlerini Suriye’den geri çekme kararının geri alınması için Senato’ya tasarı sunacağını ve tasarının Demokratlardan da destek göreceğine inandığını belirtti. Graham Türkiye’ye de Suriye’ye girmesi durumunda yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Şam rejiminden Kürt gruplara çağrı

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenlemeye yönelik açıklamaları sonrası Şam yönetimi, Kürtleri hükümetin yanına çekmek için bir hamle yaptı. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Kürtlere “uçuruma dalmak yerine Suriye hükümetinin yanına dönmelerini” tavsiye etti. Mikdad, ayrıca Suriye’nin kendi sınırlarını koruyacağını ve herhangi bir işgali kabul etmeyeceğini belirtti. “Anavatan kendi oğullarını hoş karşılayacaktır” ifadesini kullanan Mikdad, Şam hükümetinin Suriye’nin sorunlarını şiddete başvurmadan çözmek istediğini vurguladı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Kürt yetkiliyse, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye sınırında oluşacak güvenlik boşluğunu doldurmak için Suriye ve Rusya ile diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Öte yandan terör örgütü YPG-PKK, Türkiye’nin operasyonuna karşı Esad rejimiyle de iş birliği arayışına girdi. Kendini DSG’nin komutanı olarak tanıtan Mazlum Abdi kod adlı Şahin Cilo, Türkiye’ye karşı savaşmak için Beşar Esad ile ortaklık yapmayı düşündüklerini açıkladı. YPG, geçen yıl da Türkiye’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında rejimle Afrin’e girmesi için görüşmeler yaparken sonuç alamamıştı.

İran: Askeri operasyona karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşı olduklarını söylediğini” belirtti. Zarif “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiği” vurgulandı. Cevad Zarif önceki gün Twitter’dan paylaştığı mesajlarında ABD’nin Suriye’de “yeri olmayan bir işgalci” olduğunu belirtmişti. Zarif ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı’nın bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için uygulanmasına hazır olduklarını da ifade etmişti. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekme planları konusunda kendilerine bilgi vermediğini belirterek, “Moskova’nın haberi yoktu” açıklamasında bulundu. Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonu ile ilgili, “Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz” demişti.



