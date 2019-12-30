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30.12.2019 - 18:47 | | AA

Yeni hükümetten flaş karar! İstenmeyen kişi ilan edildiler

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümeti, Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado ve İspanya'nın Bolivya'daki Ticari Ataşesi Cristina Borreguero'yu "istenmeyen kişi" ilan etti.

Yeni hükümetten flaş karar! İstenmeyen kişi ilan edildiler

 

Anez, düzenlediği basın toplantısında, "Başkanlık ettiğim hükümet, Meksika Büyükelçisi Maria Teresa Mercado, İspanya Ticari Ataşesi Cristina Borreguero, İspanya'nın Bolivya Konsolosu Alvaro Hernandez ile maskeli ve silahlı olduğu iddia edilen diplomatik heyetleri istenmeyen kişi ilan etme kararı alarak 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini talep etmektedir." ifadelerini kullandı.

İspanyol diplomatların maskeli kişilerle Büyükelçi Mercado'nun evine girmeye çalıştığı iddiasına ilişkin Anez, "Meksika ve İspanya hükümetlerinin bu temsilcileri halkın ve hükümetin egemenliğine ve itibarına büyük bir zarar verdi. Meksika büyükelçiliği konutuna gizlice girmeye çalışılması gibi düşmanca bir davranışa müsaade edemeyiz." şeklinde konuştu.

Meksika, büyükelçisini geri çekti

Öte yandan, Meksika Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mercado'nun ülkesine dönmesini istediği bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mercado'nun güvenlik ve dürüstlüğünü koruması amacıyla Meksika'ya dönmesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.

Geçici yönetim ve Meksika arasındaki kriz

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan siyasi süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika, ülkedeki eski yönetimden 9 kişiyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmiş ve sığınma vermişti.

Birkaç gün önce büyükelçiliğin etrafında aşırı sayıda istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu ve durumun Viyana Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını duyurmuştu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra uçak göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

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