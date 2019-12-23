23.12.2019 - 06:48 | | AA
Yeni Zelanda'daki yanardaÄŸ patlamasÄ±nda ölü sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Yeni Zelanda'nÄ±n kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) YanardaÄŸÄ±'nda hafta baÅŸÄ±nda meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 19'a yÃ¼kseldi.Â
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Yeni Zelanda polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, patlama sonrasÄ± aÄŸÄ±r yaralanarak hastanede tedavi gÃ¶ren 3 kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi. Ã–lenlerin ismi ise henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±.
Ãœlkenin kuzeyindeki Whakaari YanardaÄŸÄ±'nda 9 AralÄ±k'ta yaÅŸanan volkanik patlamanÄ±n ardÄ±ndan Ada'da bulunan 47 kiÅŸiden 39'u tahliye edilmiÅŸ, 8 kiÅŸi ise mahsur kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Patlama anÄ±nda Ada'da bulunan 47 kiÅŸiden 24'Ã¼nÃ¼n Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'Ã¼nÃ¼n Almanya, 2'sinin Ã‡in, 2'sinin Ä°ngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaÅŸÄ± olduÄŸu kaydedilmiÅŸti.