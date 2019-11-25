Yerel seçimlere ‘rekor’ katılım

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde aylardır dinmeyen protestoların ardından halk, dün yerel seçimler için sandığa gitti. Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam’e ve yönetime duyulan tepkiyi ortaya koyması açısından önemli olduğu belirtilen seçimlere katılımın dört yıl önce yapılan seçimlere oranla hayli yüksek olduğu ve yüzde 71’i geçtiği bildirildi.

Şüphelilerin Çin’e iade yasa tasarısına karşı haziranda başlayan hükümet ve Çin karşıtı protestoların giderek şiddetlendiği 7 milyon 400 bin nüfuslu kentte halk, dün sabah erken saatlerden itibaren 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesini belirlemek üzere oy kullandı. Bu yıl 4 milyon 130 bin seçmenin kayıt yaptırdığı bölgede, halkın sandığa yoğun ilgisi dikkati çekti.

Hükümet ve milletvekillerinin, Pekin merkezi yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği Hong Kong’da tek “tam demokratik” sandık pratiği özelliği taşıyan yerel seçimin ilk 4 saatinde, 1 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı açıklandı. Oy verme işleminden bir saat önce yapılan açıklamada da oy kullananların sayısının 2.9 milyona ulaştığı bildirildi. 2015 yılındaki seçimde bu sayının 1.47 milyon olduğu hatırlatıldı.

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Milletvekilleri, kabine üyeleri ve hükümet liderinin 1200 kişilik komite tarafından Pekin yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği kentte, demokrasi savunucuları, bu tek “tam demokratik” sandık pratiğine, yönetime duyulan tepkiyi dile getirmek adına da oldukça önem veriyor. Yerel seçime katılan 1104 adaydan ipi önde göğüsleyenler, temsil ettikleri bölgelerde yaşayan vatandaşlar adına 1200 kişilik komiteye girerek, hükümeti belirlemek üzere oy verme hakkına da sahip olacak.

Bununla birlikte oy verme işlemi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındığı, buna karşın yüzünde maske taşıyan hiçbir seçmene rastlanmadığı bildirildi. Yine oy verme işlemi sırasında hiçbir taşkınlık yaşanmazken, bu sürecin bitimine yakın meydanların yeniden dolmaya başladığı ve güvenlik güçlerince müdahaleler yaşandığı gözlendi.

100 aşırı sağcıya 5 bin kişilik protesto!





Almanya Ulusal Demokratik Partisi’ni (NDP) eleştirenlere gözdağı niteliği taşıyan ve aynı zamanda güç gösterisi olarak öngörülen aşırı sağcıların yürüyüşü, karşıt protestonun “kalabalıklığı” karşısında sönük kaldı. Cumartesi günü yaklaşık 100 aşırı sağcı taraftar, Neo-Nazi gruplarının kırmızı, siyah ve beyaz renklerini dalgalandırarak Hannover kentinde sokağa çıktı. Söz konusu topluluk, kısa bir süre sonra, yürüyüşü protesto eden 5 binden fazla karşıt eylemciyle yüz yüze geldi. Söz konusu büyük gösteri, Aşağı Saksonya eyaleti valisi Stephan Weil’in yurttaşlara yaptığı “aşırı sağcılara karşı tek yürek olma çağrısı”nın ardından yapıldı.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, karşıt protestonun ardından paylaştığı Twitter mesajında “Neo-Naziler ve gazetecilerin peşine düşerek korku salmaya çalışanlar azınlıktadır. (...) Bu değersiz geçit törenini barış içinde protesto eden herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

900’den fazla şube zarar görmüş





İran’da benzin zammı protesto gösterilerinde 900’den fazla banka şubesi ve 3 bin civarında para çekme makinesinin hasara uğradığı öne sürüldü. “Hamshahrionline” haber sitesinde, 15 Kasım’da başlayan gösterilerde zarar gören banka şubeleri ve ATM’lere ilişkin iddialar yer aldı. Buna göre, ülke genelinde 40’tan fazla kentte düzenlenen gösterilerde 900’den fazla banka şubesi ve 3 bin civarında ATM zarar gördü.

Yerel medyaya göre, İsfahan’da 36, Hurrem Abad’da 40 banka şubesi ateşe verildi. Hasarın yüksek olduğu belirtilen başkent Tahran hakkında henüz net açıklama yok. Meşhed kentindeki gösterilerde ise banka şubelerinin zarar görmediği ifade edildi. İran Merkez Bankası verilerine göre, ülkede toplam 21 bin 319 banka şubesi bulunuyor.