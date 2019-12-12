Yine satıldı

Lady Diana’nın 1985’te Beyaz Saray’da oyuncu John Travolta ile dans ederken üzerinde olan elbisesi bir kez daha satıldı. İngiliz modacı Victor Edelstein tasarımı ikonikleşen ipek kadife elbise ölümünden 2 ay önce AIDS Vakfı yararına 130 bin dolara, 2013’te bu kez 362 bin dolara satılmıştı. İkonikleşen elbise İngiltere’nin baykenti Londra’da yapılan bir açık artırmada satıldı. İsmi açıklanmayan İngiltere merkezli bir kurum tarafından satın alınan elbise için 264 bin sterlin (2 milyon 15 bin TL ödenecek. l DIŞ HABERLER