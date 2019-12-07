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07.12.2019 - 12:08 | | DHA

Yok böyle şans! Loto tuttu, arazi aldı ve...

Hindistan’da geçen yıl lotoyu vurarak 842 bin dolar kazanan adam satın aldığı arazide define buldu.

Yok böyle şans! Loto tuttu, arazi aldı ve...

Hint basını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor'da arazi satın aldığını; burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek bulduğunu yazdı.

Yerel medya, Travancore Krallığı'na ait olduğu düşünülen 2500’den fazla sikkeyi bulan Pillai’nin durumu yetkililere bildirdiğini; uzmanların sikkeleri teslim alarak çalışma başlattıklarını yazdı.

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