Yolcu uçağı pist dışına çıktı

Ulusal medyadaki haberlere göre, Nairobi'den Mombasa şehrine gitmek üzere Wilson Havalimanı'ndan kalkışa geçen uçak, hareket ettikten bir müddet sonra pist dışına çıktı.

Yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan uçakta 2 kişi yaralanırken, diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, havayolu şirketi Silverston Air, durum değerlendirmesinin devam ettiğini kaydetti.