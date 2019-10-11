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11.10.2019 - 13:05 | | AA

Yolcu uçağı pist dışına çıktı

Kenya'da başkent Nairobi'den Mombasa'ya gitmek üzere hareket eden bir yolcu uçağı, kalkış sırasında pist dışına çıkarak kaza yaptı.

Yolcu uçağı pist dışına çıktı

Ulusal medyadaki haberlere göre, Nairobi'den Mombasa şehrine gitmek üzere Wilson Havalimanı'ndan kalkışa geçen uçak, hareket ettikten bir müddet sonra pist dışına çıktı.

Yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan uçakta 2 kişi yaralanırken, diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, havayolu şirketi Silverston Air, durum değerlendirmesinin devam ettiğini kaydetti.

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