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28.11.2019 - 01:55 | | AA

YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği roket saldırısında 4 sivil yaralandı.

YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinden saldırılarını sürdürüyor.

Teröristler, yuvalandıkları Tel Rıfat'tan, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 6 roket saldırısı düzenledi.

Katyuşa roketlerinin atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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