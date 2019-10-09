09.10.2019 - 21:39 | | AA
YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fırat'ın doğusundaki teröristler tarafından ateşlenen roketlerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.
Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.
Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.