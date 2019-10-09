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09.10.2019 - 21:39 | | AA

YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fırat'ın doğusundaki teröristler tarafından ateşlenen roketlerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.

Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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