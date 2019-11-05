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05.11.2019 - 09:48 | | AA

Yunan gemisine korsan baskını: 4 denizci kaçırıldı!

Gine Körfezi'nde yer alan Batı Afrika ülkesi Togo'da, Yunan bandıralı bir gemide çalışan 4 denizcinin kaçırıldığı bildirildi.

Yunan gemisine korsan baskını: 4 denizci kaçırıldı!

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ticari gemideki 24 kişilik mürettebattan 1'i Yunanistan, 2'si Filipinler ve 1'i Gürcistan vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişinin korsanlar tarafından kaçırıldığı açıklandı.

Gemi şirketince yapılan açıklamada, diğer mürettebatın durumunun iyi olduğu ve kaçırılanların güvenli şekilde geri dönmeleri için her şeyin yapıldığı ifade edildi.

Togo'nun komşusu Benin kıyılarında da dün 9 denizcinin kaçırıldığı duyurulmuştu.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Afrika'nın batısındaki Gine Körfezi, korsan saldırıları açısından en tehlikeli bölge kabul ediliyor.

Körfezde Gabon, Ekvador Ginesi, Togo, Kamerun, Nijerya, Benin, Gana, Fildişi Sahili ve Liberya yer alıyor.

    Kontrolden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
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