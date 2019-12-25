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25.12.2019 - 17:16 | | AA

Yunanistan Dışişleri Bakanı, İstanbul'da Noel ayinine katıldı

Bartholomeos'un yönettiği Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayin için İstanbul'a gelen Dendias, Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma için yorum yapmadı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, İstanbul'da Noel ayinine katıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'da Noel ayinine katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Noel ayini sona erdi.

Patrikhanenin bahçesindeki kilisede düzenlenen ayine katılan Nikos Dendias, yeni yılın barış getirmesini dileyerek, Hristiyan dünyasının Noelini kutladı.

Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile ilgili soruları yanıtlamayan Bakan Dendias, daha sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükür Genç ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile görüştü.

Görüşmeye ev sahipliği yapan Bartholomeos, Yunan Bakan ve belediye başkanlarına eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun gönderdiği çikolataları ikram etti.

Bakanın ayine katılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Bartholomeos, "Bakanın böyle bir günde bizi yalnız bırakmayıp ayinimize katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın size, ailenize, memleketinize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Bakanın ziyareti resmi bir ziyaret değil özel bir ziyarettir." diye konuştu.

Bakan Dendias'a belediye başkanlarıyla ilgili bilgi aktardığını kaydeden Bartholomeos, şöyle konuştu:

"Bakan Bey'e belediye başkanlarının bize çok yakın olduklarını anlattım. Görüyorsunuz bizi şahsen ziyarete geldiler, çiçek gönderiler. Belediye başkanlarımız azınlıklara karşı istisnasız ayrıcalık yapmadan davranıyor. Kendilerine herkesin huzurunda teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Sizleri kıymetli bir dost olarak görüyor ve davranıyoruz."

Bakan Dendias ve belediye başkanları görüşmelerin ardından Patrikhaneden ayrıldı.

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