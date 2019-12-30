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30.12.2019 - 07:50 |

Yunanistan vatandaşı oluyor

Yunanistan vatandaşı oluyor

ABD’li oyuncu Tom Hanks’in (63) Yunanistan vatandaşı olacağı açıklandı. Aktörün, babası Yunanistan’da doğmuş bir Pomak Türkü, annesi ise Yunan kökenli olan eşi Rita Wilson aracılığıyla Yunanistan vatandaşlığı alacağı belirtildi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Hanks ailesinin vatandaşlığa geçmesi için gerekli belgeyi imzaladı. Çiftin vatandaşlığa geçmesi için 1 yıl içinde Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nda yemin etmesi gerekiyor. l DIŞ HABERLER SERVİSİ

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