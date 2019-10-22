22.10.2019 - 07:27 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Yunanistan'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Bu sabah saat 07.12'de, Yunanistan açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, bu sabah saat 7.12'de, Yunanistan açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 12.9 km derinlikte meydana geldiği aktarıldı.
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.