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22.11.2019 - 10:33 |

Son dakika: Yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya'da yaptığı açıklamada yurt dışında yaşayan Türklerin ehliyetlerini bulundukları ülkelerden alabileceklerini açıkladı.

Son dakika: Yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi

G-20 toplantısı için Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya kentinde Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmede "Birlikte Türkiye-Japonya ilişkilerini daha da geliştireceğimizden şüphemiz yok. Sizi Türkiye'ye davet etmek istiyorum" dedi.

Nagoya'daki başkonsolosluk açılışına da katılan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi verdi. Dışişleri Bakanı, atılacak imzayla bir ay içinde ehliyetlerin yurt dışındaki misyonlardan alınabileceğini söyledi.

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