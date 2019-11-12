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12.11.2019 - 14:29 |

Yuvaya kimyasal madde ile saldırı: 51 çocuk ve 3 öğretmen yaralandı

Çin'de bir yuvaya yakıcı-aşındırıcı kimyasal madde ile yapılan saldırıda 51 çocuk ile 3 öğretmen yaralandı.

Yuvaya kimyasal madde ile saldırı: 51 çocuk ve 3 öğretmen yaralandı

Xinhua haber ajansı, saldırının ülkenin güneyinde Yunnan eyaletindeki Kaiyuan kentinde gerçekleştiğini duyurdu.

23 yaşındaki Kong soyadlı kişi, dün okula girerek öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kostik soda spreyi sıktı. Yaralananlarda hayati tehlike olmadığı, ancak ikisinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Polis, olaydan bir saat sonra yakalanan saldırganın intikam amacıyla saldırıda bulunduğunu açıkladı. Kostik soda sabun ve kağıt yapımında ve birçok boyada kullanılan bir kimyasal.

Bu maddeyle temas, ciltte ve gözlerde yanmaya, alerjik reaksiyonlara ve geçici saç dökülmesine yol açabiliyor.

OKULLARA SALDIRILAR ARTIYOR

Çin'de daha önce de okullara yönelik benzer saldırılar gerçekleşti.

Doğudaki Hubei eyaletinde bu yıl Eylül ayında okulların açıldığı gün bir ilkokula düzenlenen bıçaklı saldırıda en az sekiz çocuk hayatını kaybetti.

Ekim 2018'de ise Çongçing kentinde bıçakla bir yuvaya giren kadın 14 çocuğu yaralamıştı.

Aynı yıl Nisan ayında ise Şensi eyaletinde bir ortaokula yapılan saldırıda 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, saldırgan ölüm cezasına çarptırılmıştı.

2017'de ise duvardan tırmanıp yuvaya giren bir adamın bıçaklı saldırısı sonucu 11 çocuk yaralanmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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