‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisine start

Amazon, ‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisinin çekimlerine Yeni Zelanda’da başlanacağını açıkladı. Dizinin bir milyar dolarlık bütçesiyle en pahalı yapım olacağı belirtildi.

‘İkinci Çağ’da geçecek

İngiliz edebiyatçı J.R.R Tolkien’in fantezi romanından uyarlanan ‘Yüzüklerin Efendisi’ filmleri Yeni Zelanda’da çekilmişti. ABD’li teknoloji devi Amazon, ‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisinin çekimlerine de Yeni Zelanda’da başlanacağını açıkladı. Dizinin bir milyar dolarlık bütçesiyle en pahalı yapım olacağı bildirildi. İki yıl önce ‘Yüzüklerin Efendisi’nin TV haklarını alan Amazon, ön yapımın başladığını ve bunu çekimlerin izleyeceğini duyurdu. Dizi, Yüzük Kardeşliği’nin öncesini anlatan öyküsüyle İkinci Çağ’da geçecek.

Filmlerden 3 milyar dolar

Peter Jackson’ın yönettiği ‘Yüzüklerin Efendisi’nin sinema üçlemesi 2000’lerin başlarında çekilmiş ve 3 milyar dolar gelir elde etmişti. Filmler 17 Oscar ödülü kazanmıştı. Amazon’dan yapılan açıklamada dizi için Yeni Zelanda’nın seçilmesinde “Orta Dünya’daki İkinci Çağ’ın güzelliğini yansıtacak mekanları ararken el değmemiş tabiata sahip bir yere ihtiyacımız olduğunu biliyorduk” denildi. Yüzük kardeşliği, Yeni Zelanda’nın küçük film endüstrisini dünya lideri haline getirmişti. Filmlerin ardından Yeni Zelanda milyonlarca turist çekmişti.